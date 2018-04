Gesetzentwurf der AfD : Bundestag befasst sich mit Religionsfreiheit und Volksverhetzung

Die AfD will erreichen, dass „das deutsche Volk“ ein „geeignetes Tatobjekt einer Volksverhetzung“ sein kann.

von Gerrit Hencke

27. April 2018, 11:39 Uhr

Berlin | Der Bundestag berät an diesem Freitag über einen Bericht zur Religionsfreiheit, der auch europäische Rechtspopulisten in den Blick nimmt. In dem Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit heißt es: „Es gibt sowohl aus der Geschichte wie auch der Gegenwart Beispiele für Formen zum Beispiel des Antisemitismus und des antimuslimischen Rassismus, an denen sich illustrieren lässt, wie auf dem Umweg über das Diffamieren der Religion deren Anhänger angegriffen werden sollen. Aktuell bedienten sich etwa in Europa rechtspopulistische Akteure dieser „Umwegkommunikation“, um ihr antimuslimisches Ressentiment zu transportieren.

Die AfD stellt ihrerseits einen Gesetzentwurf für die Änderung des Paragrafen zur Volksverhetzung vor. Sie will erreichen, dass auch „das deutsche Volk“ ein „geeignetes Tatobjekt einer Volksverhetzung“ sein kann – gemeint sind die Deutschen in ihrer Gesamtheit. Dies werde in der Rechtspraxis aktuell nicht flächendeckend so gesehen, beklagt die Partei.

Den Gesetzentwurf stellte der sächsische Abgeordnete Jens Maier vor, der selbst bereits mehrfach wegen Volksverhetzung angezeigt wurde. 2017 sagte er beispielsweise in einer Rede, der Schuldkult sei „endgültig beendet“. Gleichzeitig lobte er die NPD und sprach über eine „Herstellung von Mischvölkern“. Maier war es auch, der sich auf Twitter rassistisch über Noah Becker, den Sohn von Tennislegende Boris Becker, äußerte. Er nannte ihn „kleinen Halbneger“ und wurde dafür angezeigt. Maier selbst distanzierte sich von dem Tweet – ein Mitarbeiter habe diesen veröffentlicht.

Paragraf 130 Strafgesetzbuch (StGB) besagt: Derjenige, der „den öffentlichen Frieden“ stört, in dem er zu Hass aufstachelt oder zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen auffordert, die sich gegen nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppen oder gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung richten, mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden kann.

Der Kölner Medienrechtler Christian Solmecke erklärte gegenüber dem „Tagesspiegel“, dass es sich bei einem „Teil der Bevölkerung“ um eine Gruppe handeln müsse, die sich durch „irgendein festes äußeres oder inneres Unterscheidungsmerkmal“ als erkennbare Einheit heraushebe. Für die Bezeichnung „Deutsche“ treffe das jedoch nicht zu, da diese sich nicht als unterscheidbarer Teil von der Gesamtheit der Bevölkerung abgrenzen lasse.

Tatsächlich sehen aber auch einige Juristen den Paragraph kritisch, denn er bedeute eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Allerdings bestätigt das Bundesverfassungsgericht stets die Vereinbarkeit des Paragraphen mit dem Grundgesetz. In den 1960er Jahren wurde der Paragraf als Reaktion auf vermehrte antisemitische Äußerungen in der Öffentlichkeit reformiert. Damit sollte der Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen durch diese gezielte Einschränkung der Meinungsfreiheit entgegengetreten werden. Über die Jahre wurde der Paragraf weiter verschärft. So ist ebenfalls unter Strafe gestellt, den Holocaust zu billigen, zu leugnen oder zu verharmlosen.

Für Maier sind die Deutschen in Deutschland nur ein Teil der hier lebenden Bevölkerung. Die AfD möchte daher erreichen, dass der Paragraf konkretisiert wird und „Teile der Bevölkerung“ auch das „deutsche Volk“ umfassen – unabhängig von ihrem Größenverhältnis zur Gesamtbevölkerung. Die AfD bezieht sich damit auf einen Fall aus Hamburg. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Türkischen Elternbundes bezeichnete die Deutschen nach Verabschiedung der Armenien-Resolution im vergangenen Jahr in einem Facebook-Beitrag als „Hundeclan“ oder „Köterrasse“ (je nach Übersetzung). Die Staatsanwaltschaft Hamburg stellte das Verfahren ein, da der Tatvorwurf der Volksverhetzung nicht erfüllt gewesen sei. Deutsche können in ihrer Gesamtheit, also als Kollektiv, nicht beleidigt werden. Die AfD spricht nun von einer „Herabsetzung des deutschen Volkes“. Die Hamburger AfD-Fraktion sprach damals von einem Skandal und forderte, dass Diffamierungen gegen Deutsche als strafbar eingestuft werden müssen.

Die Rechtsanwältin Kristin Pietrzyk kritisiert im „Tagesspiegel“ die Initiative der AfD und findet deutliche Worte: „Die AfD bezweckt, ihre völkisch-deutsche Anhängerschaft zu schützen – nicht etwa eingebürgerte Migranten. Sie versucht, durch langsame Aufweichung den Volksverhetzungs-Paragrafen am Ende ganz zu kippen. Wenn diese Büchse der Pandora erst einmal geöffnet wird, dann steht demnächst Holocaust-Leugnung nicht mehr unter Strafe.“ Der Paragraf solle Minderheiten schützen, nichts anderes.

(Mit Material der dpa)