Umwelt : BUND fordert mehr Tempo bei Klimaschutz

Klimaschutz muss nach Ansicht des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in der neuen niedersächsischen Landesregierung stärker vorangebracht werden. Entscheidende Schritte seien erforderlich, um in den kommenden fünf Jahren den Klimaschutz und die Bewahrung der biologischen Vielfalt in Niedersachsen voranzubringen, sagte Heiner Baumgarten, BUND-Landesvorsitzender, in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung.

Nach BUND-Ansicht muss der Energieverbr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.