Boiko Borissow : Bulgariens Regierungschef verzichtet auf weitere Amtszeit

Anfang April war seine pro-europäische GERB bei der Parlamentswahl wieder stärkste Partei geworden. Doch das Schmieden eines Regierungsbündnis unter Ministerpräsident Borissow gestaltet sich schwierig.

Sofia | Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow zieht sich nach mehr als einem Jahrzehnt zurück. Der 61-Jährige gab am Mittwoch in Sofia bekannt, dass er keine vierte Amtszeit anstrebe. Borissow kündigte an, für das Amt einen anderen Kandidaten mit einer „sehr klaren europäischen Nato-Orientierung“ vorzuschlagen. Er wolle das bulgarische Volk nicht spa...

