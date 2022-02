Politik : Bürgermeisterwahlen in zwölf Städten: Wähler aufgerufen

Für das Jahr 2022 stehen im Nordosten noch mindestens zwölf Wahlen in Städten an, wo hauptamtliche Bürgermeister neu bestimmt werden. Besonders spannend dürfte es in den Hansestädten Greifswald und Stralsund werden.

In Mecklenburg-Vorpommern werden 2022 in voraussichtlich zwölf Städten hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wieder neu bestimmt. Dabei sind zwischen Greifswald und Hagenow (Ludwigslust-Parchim) rund 150.000 Wählerinnen und Wähler zu Abstimmungen aufgerufen, wie ein Sprecher des Städte- und Gemeindetages in Schwerin der Deutschen Presse-Ag...

