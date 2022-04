Ludwigslust-Parchim : Bürgermeisterwahl: SPD-Mann will CDU-Amtsinhaber ablösen

In der Kreisstadt Parchim (Ludwiglust-Parchim) wird an diesem Sonntag der Bürgermeister neu bestimmt. Wie ein Sprecher der Wahlleitung am Freitag sagte, gibt es mit Amtsinhaber Dirk Flörke (CDU) und Herausforderer Sebastian Langer (SPD) zwei Kandidaten. Der 1969 geborene Flörke, der früher beruflich als Lehrer tätig war, möchte eine zweite Amtszeit bis 2029 erreichen. Sein 33-jähriger Konkurrent Langer ist Arzt, Stadtvertreter und wurde von der SPD und Linken nominiert.

Zur Wahl sind 14.000 der etwa 18.000 Ei...

