Pandemie : Britischer Minister bestätigt Ende der Corona-Maßnahmen

Obwohl die Regierung in London mit einer weiteren Zunahme der Neuinfektionen rechnet, hebt sie demnächst fast alle Corona-Maßnahmen auf. Ein Grund sei das erfolgreiche Impfprogramm, so der Gesundheitsminister.

London | In England werden am 19. Juli wie geplant fast alle verpflichtenden Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das bestätigte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Montag im Parlament in London. Die Voraussetzungen dazu seien erfüllt, sagte Javid. Das sei den Bemühungen der Briten und dem Impfprogramm zu verdanken. Zwar sei zu erwarten, dass die Za...

