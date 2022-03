Ermittlungen : Brief an Konsulat: Ermittler gehen von Serientäter aus

Ein Brief mit giftigem Quecksilbersalz an das britische Generalkonsulat in Düsseldorf kam offenbar von einem Serientäter. Wie aus einem Bericht des Innenministeriums an den nordrhein-westfälischen Landtag hervor geht, ging ein Schreiben des gleichen Täters an das britische Generalkonsulat in München. Drei weitere an die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main.

Laut dem Bericht an den Innenausschuss des Landtags wurde am 15. März der Brief in Düsseldorf geöffnet. In dem Schreiben hieß es: „You Assholes! Let Julien Assange free!!! Yes, the Powder is poisonous - perhaps you will die.“ Zu deutsch: „Ihr Arschlöcher! Lasst Julian Assange frei!!! Ja, das Pulver ist giftig - vielleicht werdet ihr sterben.“ Eine Ange...

