Datenanalyse bei Facebook : Brexit-Votum: Cambridge Analytica soll indirekt Wähler beeinflusst haben

Ein Whistleblower berichtet vom undurchsichtigen Geflecht aus Spenden und Organisationen bei der Brexit-Kampagne.

von shz.de, dpa

27. März 2018, 12:14 Uhr

London | Einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ zufolge gibt es immer mehr Hinweise, dass eine Kampagne der Brexit-Befürworter über Umwege die Datenanalysefirma Cambridge Analytica genutzt haben soll. Das Unternehmen steht derzeit wegen einer möglichen Beeinflussung des US-Wahlergebnisses im Visier der Ermittler. Konkret betreffen die Vorwürfe die „Vote Leave“-Kampagne des jetzigen Außenministers Boris Johnson und des amtierenden Umweltministers Michael Gove. Laut Aussage eines Whistleblowers seien aus der Kampagne Gelder an Cambridge Analytica geflossen sein.

Cambridge Analytica steht unter Verdacht, Millionen US-Wähler im Internet gezielt mit verbotener Wahlwerbung für Donald Trump beeinflusst zu haben. Geholfen haben sollen dabei unrechtmäßig gesammelte Facebook-Daten.

Das Vorgehen könnte die inzwischen erfolgreichen Politiker rechtlich in Bedrängnis bringen, denn wenn die Aussagen des Whistleblowers zutreffen, wurden dabei offenbar Spendengelder verschleiert. Vor dem Brexit-Referendum 2016 hatten die EU-Gegner massiv Werbung für den Austritt Großbritanniens gemacht und dafür Spendengelder in Höhe von mehr sieben Millionen Euro erhalten. Damit war das gesetzlich erlaubte Spendenlimit erreicht.

Spenden verschoben

Doch die „Vote Leave“-Leute sollen eine Hintertür genutzt haben: Sie spendeten laut dem Informanten etwa 650.000 Euro an ihre Jugendorganisation „BeLeave“, die wiederum eine kanadische Firma für Datenanalysen nutze, die wiederum vorwiegend für Cambridge Analytica arbeitet. Laut britischen Gesetzen hätte „Vote Leave“ diese Spende nicht an „BeLeave“ weiterleiten dürfen, zumindest nicht, wenn diese nur formal unabhängig, in Wahrheit aber ein Ableger der Haupt-Kampagne war.

Der in dem Bericht namentlich genannte Whistleblower Shahmir Sanni arbeitete damals für „BeLeave“. Er ging an die Öffentlichkeit, als der Datenskandal um Cambridge Analytica und Facebook herauskam. „Vote Leave“ habe die Beweise für die Zusammenarbeit getilgt. Die staatliche Wahlkommission hat Ermittlungen aufgenommen.

Facebook-Daten auswerten, ein Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Cambridge Analytica beruht darauf, Daten von Facebook-Nutzern auszuwerten und diese mit gezielten Kampagnen zu beeinflussen. Vor rund einer Woche war bekanntgeworden, dass sich die britische Datenanalyse-Firma auch unerlaubt Zugang zu Daten von Millionen Facebook-Profilen verschafft hat. Mit Hilfe dieser Daten sollen Wähler im US-Präsidentschaftswahlkampf zugunsten von Donald Trump gezielt mit unerlaubter Wahlwerbung beeinflusst worden sein.

Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

In der Kritik steht auch das weltweit größte soziale Netzwerk. EU-Kommissarin Vera Jourová warnte in einem Schreiben an Facebook vor negativen Auswirkungen durch Datenmissbrauch auf demokratische Wahlen. Das soziale Netzwerk sei seit vielen Jahren eine Plattform für Politmarketing, schreibt Jourová in einem Brief an Geschäftsführerin Sheryl Sandberg, der der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt. Die offiziellen Äußerungen des Konzerns und ihres Chefs Mark Zuckerberg hätten ihre Bedenken nicht ausräumen können. Der Brief wurde am Montagabend versandt.