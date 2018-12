Abstimmung im Unterhaus : Brexit aktuell: Misstrauensvotum gegen Theresa May beendet

Premierministerin Theresa May muss sich im Parlament an ihrem Brexit-Kurs messen lassen. Die Entwicklungen im Liveblog.

von shz.de

12. Dezember 2018, 21:11 Uhr

London | Die britische Premierministerin Theresa May muss sich in ihrer Parlamentsfraktion am Mittwoch ab 19 Uhr deutscher Zeit einem Votum über ihr Amt als Chefin der Konservativen Regierungspartei stellen. Sollte sie die Abstimmung verlieren, wäre auch ihr Posten als Premierministerin nicht mehr zu halten. Die Entwicklungen im Liveblog: