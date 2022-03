Krieg in der Ukraine : Blinken: Polen zeigt Großzügigkeit und Führungsstärke

Fast 800.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bereits in Polen angekommen, im Land läuft eine riesige Hilfsaktion. US-Außenminister Blinken dankt und lobt.

US-Außenminister Antony Blinken hat Polen für sein Engagement innerhalb der Nato und bei der Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge aus der Ukraine gedankt. Polen habe in diesem Moment der Krise für Millionen Menschen, in dem das Sicherheitsgleichgewicht in Europa bedroht sei, Großzügigkeit, Führungskraft und Entschlossenheit bewiesen, sagte Blinken am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.