Wahlbeteiligung : Bis 11.00 Uhr knapp 28 Prozent in Wuppertal gewählt

In Wuppertal zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 11.00 Uhr hatten bereits 27,2 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Das teilte die Stadt am Sonntagmorgen mit. Bei der NRW-Wahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung zur gleichen Zeit bei 25,5 Prozent gelegen, hieß es.

