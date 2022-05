Demokratie : Bis 10.00 Uhr: Mehr als 30 Prozent in Bielefeld gewählt

Bereits in den ersten zwei Stunden nach Öffnung der Wahllokale hat fast ein Drittel der Wahlberechtigten in Bielefeld gewählt. Das teilte die ostwestfälische Stadt auf Anfrage am Sonntagmorgen mit. 30,6 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hätten bis 10.00 Uhr schon ihre Stimme abgegeben.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.