Neonikotinoiden auf Äckern : Bienensterben: EU verbietet drei Insektenmittel

Eine knappe Mehrheit der Mitgliedsstaaten hat sich für das Freilandverbot von drei Neonikotinoiden ausgesprochen. Diplomatenkreisen zufolge haben 16 Mitgliedsstaaten dafür votiert – das ist das Minimum an Befürwortern, das für ein Ja zum Verbot benötigt wurde. Zudem müssen die Staaten mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, das traf in diesem Fall zu. Zu den Befürwortern zählen Deutschland, Luxemburg und Frankreich. Die Abstimmung erfolgte nach einer Bewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa). Die aktuelle Entscheidung soll bis Ende des Jahres in Kraft treten.