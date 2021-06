US-Diplomatie : Bidens Gipfelmarathon in Europa - Kampf um die Demokratie

US-Präsident Biden sieht die Demokratien durch den Vormarsch von Autokraten bedroht. Sein Europa-Besuch soll auch dem Nachweis dienen, dass Demokratien noch liefern und Gegnern die Stirn bieten können.

Washington | Vier Gipfel in drei Ländern, das alles in nur sieben Tagen - und daneben noch jede Menge anderer Termine, Treffen und Empfänge. Der Terminkalender von Joe Biden in Europa wirkt, als wolle er bei seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident die wegen der Pandemie verpassten persönlichen Begegnungen in einem Rutsch nachholen. Dass der 78-Jährige bei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.