Rassismus in den USA : Biden: Große Nationen „arbeiten ihre dunklen Seiten auf“

Vor 100 Jahren tötete ein weißer Mob in Tulsa rund 300 schwarze Menschen. Am Stichtag fordert US-Präsident Biden die Bürger dazu auf, auch die dunklen Seiten der Geschichte ihres Landes aufzuarbeiten.

Tulsa | Auf den Tag genau 100 Jahre nach einem Massaker an Schwarzen in der Stadt Tulsa hat US-Präsident Joe Biden die Amerikaner zur Auseinandersetzung mit dem Rassismus in der Geschichte ihres Landes aufgerufen. „Das ist es, was große Nationen tun. Sie arbeiten ihre dunklen Seiten auf“, sagte Biden bei einem Besuch in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma. Rassi...

