Krieg in der Ukraine : Biden besucht Polen und trifft Geflüchtete

Biden äußert sich immer wieder mit deutlichen Worten zum Krieg in der Ukraine. Nun will er das erneut tun - und zwar auf seiner Polen-Reise. Das Weiße Haus kündigt eine besondere Rede an.

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat US-Präsident Joe Biden im Warschauer Präsidentenpalast empfangen. Biden nahm am Samstagmittag in der polnischen Hauptstadt an einer Empfangszeremonie teil. Eine Militärkapelle spielte die amerikanische und polnische Nationalhymne. Biden wurde unter anderem von US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsmi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.