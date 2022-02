Diplomatie : Biden: Arbeiten mit Deutschland an Lösung für Ukraine-Krise

Wie kann ein Krieg mitten in Europa verhindert werden? Während Kanzler Olaf Scholz zum Antrittsbesuch in den USA ist, führt Außenministerin Annalena Baerbock Gespräche in der Ukraine.

US-Präsident Joe Biden hat Deutschland beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus als verlässlichen Partner in der Ukraine-Krise gewürdigt. Biden trat damit bei einer Pressekonferenz mit Scholz Zweifeln an der Bündnistreue des Nato-Partners Deutschland entgegen. „Es ist nicht nötig, Vertrauen zurückzugewinnen“, sagte Biden auf eine Frage ...

