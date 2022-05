Geschichte : BGH will antijüdisches Kirchen-Relief gründlich prüfen

Eine antisemitische Schmähplastik „schmückt“ seit dem 13. Jahrhundert eine Kirche in Wittenberg. Inzwischen hängt nach langer Debatte daneben auch eine Erklärtafel. Das reicht einem Kläger aber nicht.

Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft, ob eine als „Judensau“ bezeichnete Schmähplastik an der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt entfernt werden muss. Das Relief für sich betrachtet sei „in Stein gemeißelter Antisemitismus“, stellte der Vorsitzende Richter Stephan Seiters am Montag in Karlsruhe klar. Allerdings ist das antijüdische Sandsteinrelief ...

