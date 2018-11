Mehrere Straßen gesperrt : Bewaffneter hält Angestellte in Bochumer Tankstelle fest

Großeinsatz im Ruhrgebiet: Ein Mann hält in einer Tankstelle in Bochum eine Frau gefangen. Er ist bewaffnet. Die Tat soll private Hintergründe haben.

von dpa

19. November 2018, 11:02 Uhr

Ein bewaffneter Mann bedroht in einer Tankstelle in Bochum seit dem Morgen eine Angestellte. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit «starken Kräften» vor Ort, darunter Spezialeinsatzkräfte.

«Wir sind mit dem Mann in Kontakt», sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Die Lage sei stabil. Die Hintergründe der Tat im Stadtteil Langendreer seien im privaten Bereich des Mannes zu suchen. Die Tankstellenmitarbeiterin sei als unbeteiligte Dritte in die Situation geraten und werde nun festgehalten. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei aus. Straßen in einem Umkreis von mehreren Hundert Metern um die Tankstelle im Ortskern von Langendreer wurden gesperrt.