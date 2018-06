Angriff im Döner-Imbiss : Bewährungsstrafe für Angriff auf Bürgermeister von Altena

Er wollte nach einer Sitzung im Rathaus schnell einen Döner holen. Plötzlich hatte Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein ein Messer am Hals. Nun wurde im Hagener Schwurgericht ein Urteil gesprochen.

Knapp sieben Monate nach einer Messerattacke auf den Bürgermeister von Altena ist der Angreifer zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Der 56 Jahre alte Angeklagte hatte den CDU-Politiker am 27. November 2017 in einem Döner-Imbiss im sauerländischen Altena attackiert und leicht am Hals verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte die Tat ursprünglich als Mordversuch angeklagt. Das Hagener Schwurgericht kam aber zu dem Schluss, dass eine Tötungsabsicht nicht festgestellt werden konnte. Der Mann wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verurteilt.

Der Angeklagte hatte die Tat gestanden, aber betont, dass er den Bürgermeister nicht verletzen wollte. Er habe sich finanziell in einer ausweglosen Situation befunden.