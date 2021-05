Corona-Pandemie : Betriebsärzte sollen ab Juni gegen Corona impfen können

Mobile Teams, Impfzentren, Praxen: Das Impf-Netz wird größer. Bald sollen Arbeitnehmer auch im Job eine Spritze bekommen können. Gelingt eine rasche Klärung in der Debatte um Freiheiten für Geimpfte?

Berlin | Bei den Corona-Impfungen in Deutschland ist die nächste Etappe in Sichtweite: Spätestens ab der Woche vom 7. Juni sollen sich Beschäftigte auch direkt über die Firma von Betriebsärzten impfen lassen können. Dafür sind laut Bundesgesundheitsministerium mindestens 500.000 Impfdosen pro Woche vorgesehen, wie zuerst die „Welt am Sonntag“ berichtete. Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.