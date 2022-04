Wohnungspolitik : Bestand an Sozialwohnungen sinkt in Niedersachsen weiter

Der Wohnungsmarkt ist bereits seit Jahren angespannt, insbesondere in Großstädten. Günstigere Sozialwohnungen können eine Lösung sein. Doch diese Zahl sinkt in Niedersachsen immer weiter.

Der Bestand an Sozialwohnungen ist in Niedersachsen weiter gesunken. Ende des vergangenen Jahres waren es nach vorläufigen Zahlen rund 55.000 Wohnungen und damit knapp 5000 weniger als noch ein Jahr zuvor, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Christian Meyer hervorgeht. Die Zahl ist in den ve...

