Justizministerin : Bernhardt: Fortschritte bei Gleichstellung in Regierung

Bei der Gleichstellung von Frauen in Führungspositionen hat die Schweriner Landesregierung nach Worten von Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) Fortschritte gemacht. „Besonders stark erhöht hat sich der Frauenanteil in den B-Besoldungen“, sagte Bernhardt am Dienstag bei der Vorstellung eines Berichts zur Entwicklung in den Jahren 2017 bis Mitte 2021. In den obersten Landesbehörden sei der Frauenanteil in dieser Besoldungsgruppe von 30,2 auf 43,4 Prozent gestiegen.

Im Landeskabinett seien sowohl die Mini...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.