Invasion in die Ukraine : Berichte: Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau am Montagmorgen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte abgelehnt, sich in Belarus zu Verhandlungen mit Russland zu treffen. Nun soll die russische Delegation bereits zur ukrainisch-belarussischen Grenze gereist sein – die Gespräche sind für den Morgen geplant.

Russland und die Ukraine haben Friedensverhandlungen vereinbart. Die Gespräche sollen am Montag in den Morgenstunden beginnen. Das melden die russische Staatsagentur Tass und die „Ukrainska Pravda“. Grund für die Verzögerungen des Treffens, das eigentlich schon am Sonntag beginnen sollte, sei die „Logistik der ukrainischen Delegation“, schreibt Tass in...

