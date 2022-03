London : Berichte: Scotland Yard will Partygate-Bußgelder verhängen

Entgegen der Lockdown-Regeln feierten britische Beamte inmitten der Corona-Pandemie rauschende Feste in der 10 Downing Street. Nun könnten erste Bußgelder auf sie zukommen.

Die Londoner Polizei will nach Medienberichten schon am Dienstag erste Bußgelder in der Partygate-Affäre um Lockdown-Verstöße im britischen Regierungssitz Downing Street verhängen. Das berichtete unter anderem die BBC am späten Montagabend unter Berufung auf Polizeikreise. Premierminister Boris Johnson war Anfang des Jahres wegen mutmaßlicher Lockdown...

