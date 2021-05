Flüchtlingskrise : Bereits 4800 Menschen aus Ceuta wieder abgeschoben

Tausenden Menschen waren in den letzten Tagen gelungen, in die Enklave Ceuta zu gelangen. Hintergrund dieser Entwicklung ist wohl auch ein Streit zwischen Spanien und Marokko.

Ceuta | Nach zwei chaotischen Tagen mit der Ankunft von rund 8000 Migranten hat sich die Lage in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta am Mittwoch relativ beruhigt. Die Zahl der wieder nach Marokko abgeschobenen Menschen erhöhte sich unterdessen auf circa 4800, wie ein Vertreter des spanischen Innenministeriums in Ceuta weiter mitteilte. Viele seien frei...

