Bei Überflug : Belarus lässt Ryanair-Flugzeug landen und Blogger verhaften

Ein bekannter belarussischer Journalist ist auf dem Weg von Griechenland nach Litauen - doch er kommt nicht an. Sein Ryanair-Flug wird zur Landung in Minsk gezwungen. Das Vorgehen löst Empörung aus.

Minsk | Behörden in der autoritär regierten Republik Belarus haben in Minsk ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius (Litauen) zur Landung gebracht. Die Fluglinie Ryanair bestätigte, dass einer ihrer Flieger umgeleitet worden sei. Die Besatzung des Fluges sei von belarussischer Seite über eine mögliche Sicherheitsbedrohung an Bord in Kenntnis gesetz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.