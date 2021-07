Kanzlerkandidatin : Baerbock: Habe kein Sachbuch geschrieben

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wehrt sich gegen die Vorwürfe eines Medienwissenschaftlers. Dieser behauptet, in ihrem Buch gebe es Plagiate.

Berlin | In der Debatte um ihr Buch hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Kritik zurückgewiesen. „Ganz viele Ideen von anderen sind mit eingeflossen“, sagte Baerbock in einem Gespräch mit Journalistinnen der Zeitschrift „Brigitte“ in Berlin. „Aber ich habe kein Sachbuch oder so geschrieben, sondern das, was ich mit diesem Land machen will - und auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.