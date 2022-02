Außenministerin : Baerbock gedenkt in Yad Vashem der Opfer des Holocaust

Zwei Monate nach Amtsantritt besucht Außenministerin Annalena Baerbock Israel, Jordanien und Ägypten. Den Auftakt ihrer dreitägigen Nahostreise bildete ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Außenministerin Annalena Baerbock hat in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem der von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden gedacht. Zum Auftakt ihres Antrittsbesuches in Israel und im Nahen Osten wollte die Grünen-Politikerin in der Gedenkstätte in Jerusalem einen Kranz niederlegen. Anschließend war ein Treffen mit Außenminis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.