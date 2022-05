Bundesgartenschau : Backhaus: OB Madsen soll Zügel straff in die Hand nehmen

Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat massive Defizite in der Hansestadt Rostock im Umgang mit den Planungen zur Bundesgartenschau 2025 beklagt. In einem Gespräch beim Forum „OZ-live“ der „Ostsee-Zeitung“ forderte er am Freitag Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) auf, als Chef des Buga-Aufsichtsrats die Zügel straff in die Hand zu nehmen und die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Dabei verwies Backhaus auch auf die Kompetenzen, über die Rostock verfüge: „Hier sind Top-Unternehmen, die der Stadt gehören mit Top-Unternehmerinnen. Nehmt sie doch in Gottes Namen zusammen und seht zu, dass wir in die Gänge kommen.“

Der Minister bezog sich auf einen Besch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.