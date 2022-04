Landwirtschaftsminister : Backhaus mahnt zu bewussterem Lebensmittel-Verbrauch

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat angesichts der aktuellen Debatten um die Lebensmittelversorgung ein bewussteres Verbraucherverhalten gefordert. „Wir leben noch in einer Wegwerfgesellschaft. Das muss sich ändern“, sagte Backhaus am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin. Nach seinen Angaben werden in Deutschland pro Jahr und Einwohner 80 Kilogramm Nahrungsgüter weggeworfen.

Backhaus betonte, dass trotz des drohenden Ausfalls von Getreide- und Speiseöl-Lieferungen wegen des Ukraine-Krieges die Versorgung in Deutschland gesichert sei. Dennoch müsse sich Deutschland unabhängiger von Lebensmittel-Importen machen, unter anderem durch die von der EU initiierte Einbeziehung von Brachflächen für den Getreideanbau. In Mecklenburg-...

