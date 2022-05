Landtag : Backhaus: Archäologisches Museum ohne Buga 2025 unsicher

Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat den geplanten Bau des Archäologischen Landesmuseums in Rostock in Frage gestellt, sollte die Bundesgartenschau nicht 2025 verwirklicht werden. Wenn die Hansestadt die Buga auf 2026 oder 2028 verschieben wolle, müsse die Landesregierung entscheiden, inwieweit dieser Standort noch zu halten sei, sagte Backhaus am Freitag im Landtag. „Ich sage das in aller Deutlichkeit.“ Der SPD-Abgeordnete Rainer Albrecht erläuterte, das Archäologische Landesmuseum und auch der geplante Neubau des Rostocker Volkstheaters seien unmittelbare Folgeprojekte von Buga-Vorhaben.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe M...

