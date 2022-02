Politik : Autor Lütz kritisiert „krachlederne Palmsonntagschristen“

Der Psychiater und Bestsellerautor Manfred Lütz („Irre! Wir behandeln die Falschen“) hat eine vorschnelle Distanzierung von Papst Benedikt insbesondere in seiner bayerischen Heimat beklagt. „Ich finde die juristischen Antworttexte Papst Benedikts ganz unangemessen, aber man muss die Fairness besitzen, seine in Aussicht gestellte Erklärung abzuwarten“, sagte Lütz der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Was ich allerdings abschreckend finde ist, wie da krachlederne bayerische Palmsonntagschristen, die überall ihre unverbrüchliche Nähe zu Benedikt plakatierten, sich schon jetzt die besten Plätze bei der öffentlichen Hinrichtung reservieren.“

In mehreren bayerischen Orten steht derzeit die Ehrenbürgerwürde des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. auf dem Prüfstand. Unter anderem in Freising und im Landkreis Traunstein wird die Frage diskutiert. Juristen hatten dem früheren Kardinal Joseph Ratzinger Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchstätern während seiner Amtszeit als Erzbischof von München ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.