Verkehr : Autobahn GmbH investiert in diesem Jahr 530 Millionen Euro

Die für die Autobahnen im westfälischen Landesteil zuständige Autobahn GmbH des Bundes wird in diesem Jahr 530 Millionen Euro in den Neubau und Erhalt des Straßennetzes investieren. Das teilte die Niederlassung am Freitag in Hamm mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Plus von 25 Millionen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Großteil der Summe fließt demnach in die Autobahn A45 und die zahlreichen maroden Talbrücken auf der Verbindung zwischen dem östlichen Ruhrgebiet und Frankfurt. Seit dem 2. Dezember ist die Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid gesperrt. Sie muss abgerissen und neu gebaut werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Andere Brücken müssen ebenfalls neu gebaut o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.