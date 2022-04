Wahlen : Australien wählt am 21. Mai ein neues Parlament

Seit 2018 regiert Scott Morrison von der konservativen Liberal Party in Australien. Bei der Parlamentswahl am 21. Mai hofft er auf eine Wiederwahl.

In Australien wird am 21. Mai ein neues Parlament gewählt. Der Generalgouverneur des Landes nahm einen entsprechenden Vorschlag des Premierministers Scott Morrison an. Bei der Wahl wird das Repräsentantenhaus vollständig neu gewählt, während im Senat etwa die Hälfte der Sitze neu besetzt werden muss. „Der Generalgouverneur hat meinen Vorschlag akzeptie...

