Tiere : Ausschuss beschließt Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht

Nach jahrelanger Diskussion hat der Agrarausschuss des Niedersächsischen Landtages für die Aufnahme des Wolfs in das Landesjagdrecht gestimmt. „Für Halter von Weidetieren ist dies ein ganz wichtiger und historischer Tag“, sagte der landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Hermann Grupe, am Mittwoch. Mit der stark ansteigenden Population des Wolfes in Niedersachsen seien auch die Risse von Weidetieren gravierend gestiegen. „Nach wie vor ist diese Situation für viele Nutztierhalter finanziell existenzbedrohend und psychisch sehr belastend.“ Insbesondere viele Schäfer hätten in den vergangenen Jahren aufgrund der unerträglichen Situation ihren Betrieb eingestellt.

„Durch die Aufnahme des Wolfes ins Jagd...

