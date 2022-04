Datenschutzbeauftragter : Aus für Corona-Regeln: Fuchs fordert digitalen Frühjahrsputz

Hamburgs Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs hat mit dem Ende der Corona-Beschränkungen insbesondere Arbeitgeber zu einem digitalen Frühjahrsputz aufgefordert. In den vergangenen zwei Jahren seien wegen der Pandemie in großem Umfang auch sensible Daten gesammelt worden, das seien teils erhebliche Grundrechtseingriffe gewesen, sagte Fuchs am Mittwoch. „Mit dem Auslaufen der rechtlichen Befugnisse sind diese gesammelten Daten nun zu löschen.“

Vom 1. Mai an gelten in Hamburg nur noc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.