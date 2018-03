Hartz IV : Auf der Suche nach einer neuen sozialen Absicherung

Die Kritik am System Hartz IV wächst – immer mehr Politiker fordern grundlegende Änderungen.

von Henning Baethge

19. März 2018, 21:39 Uhr

Hartz IV, hat Gesundheitsminister Jens Spahn letzte Woche gesagt, sei die Antwort des Staates auf Armut. Jeder habe „das, was er zum Leben braucht“. Die Kritik vom Koalitionspartner SPD sowie von Linken und Grünen ließ nicht lange auf sich warten und machte sich vor allem daran fest, dass Hartz IV anders als von CDU-Mann Spahn behauptet zu niedrig sei, um am Leben teilhaben zu können. Doch zeigt Spahns umstrittene Aussage jetzt noch eine andere Wirkung: Immer mehr Politiker haben grundsätzliche Zweifel am System Hartz IV und fordern eine andere Antwort des Staates auf Armut.

Hintergrund: Wenn Hartz IV lukrativer ist als arbeiten Hartz-IV-Bezieher haben im Monat oft mehr Geld zur Verfügung als Arbeitnehmer. Das zeigen Berechnungen des Steuerzahlerbundes. Wer eine vierköpfige Familie ernähren will, braucht demnach heute einen Bruttolohn von mindestens 2540 Euro, um netto Hartz-IV-Niveau zu erreichen. Für eine fünfköpfige Familie seien dazu mindestens 3300 Euro brutto erforderlich. Das Lohnabstandsgebot – der Abstand zwischen Löhnen und Sozialleistungen – wird also nicht immer eingehalten. Gehe man von einer Arbeitszeit von 38 Stunden in der Woche aus, benötigten Alleinverdiener mit Partner und zwei Kindern einen Stundenlohn von mindestens 15,40 Euro, um Hartz-IV-Niveau zu erreichen; bei drei Kindern seien dies 20 Euro, so die Berechnungen. Danach werden der vierköpfigen Familie monatlich 610 Euro Sozialabgaben und Steuern abgezogen, der fünfköpfigen Familie 917 Euro. dpa

Einen vorsichtigen Anfang machen zwei SPD-Politiker – der neue Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Heil hat angekündigt, einen sozialen Arbeitsmarkt für gemeinnützige Tätigkeiten schaffen zu wollen. Dort sollen schwer vermittelbare Arbeitslose einen Job erhalten können. Das ist zwar noch keine grundlegende Abkehr vom Hartz-IV-Prinzip des Förderns und Forderns – doch soll der Plan helfen, Langzeitarbeitslose aus dem Bezug des reinen Hartz-IV-Existenzminimums zu befreien und mittelfristig wieder für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen.

Ähnliches schlägt der Berliner Müller vor, wenn er statt Hartz IV ein „solidarisches Grundeinkommen“ fordert. Müller will jedem bisher arbeitslosen Single einen festen und zu versteuernden Betrag von 1500 Euro im Monat zahlen – vorausgesetzt die Betroffenen sind bereit, gemeinnützig zu arbeiten. Dazu zählt Müller zum Beispiel „Schulhausmeister, Schulsekretärin, Begleiter in Bus und Bahn oder Nachmittagsbetreuer für Kinder“. Wer solche Arbeiten nicht verrichten wolle, solle weiterhin Hartz IV beziehen.

Weiter gehen die Grünen. Ihr Bundeschef Robert Habeck hält Hartz IV grundsätzlich für überholt: „Hartz IV gewährt den Menschen das Notwendigste zum Leben, aber kein Leben in Würde und Anerkennung und frei von Drangsalierung“, sagte Habeck am Montag in Berlin. Daher sei ein neues Sicherungssystem nötig. In einem ersten Schritt haben die Grünen bereits ebenso wie die Linkspartei eine Abschaffung der Sanktionen im Hartz-IV-System gefordert. Am Ende einer großen Reform könnte nach Habecks Überzeugung ein bedingungsloses Grundeinkommen stehen, das jede Person erhält – egal ob sie arbeitet oder arbeiten will. Schleswig-Holsteins Jamaika-Koalition erwägt, in einem „Zukunftslabor“ unter anderem ein solches Konzept zu erproben.

Von den Vorstößen aus der SPD für einen sozialen Arbeitsmarkt hält Habeck dagegen wenig. So sei es „problematisch“, für gemeinnützige Tätigkeiten „einen Nebenarbeitsmarkt zu schaffen“, der Anbietern auf dem ersten Arbeitsmarkt Konkurrenz mache, sagte Habeck. Zum anderen entstünden durch die „Kapitalisierung des Ehrenamts“ neue Ungerechtigkeiten: „Wer dann im Verein ehrenamtlich Nachhilfe gibt, bekommt das solidarische Grundeinkommen, wer es privat macht, bekommt nichts“, sagte Habeck. „Das führt erkennbar zu extremen Schieflagen.“