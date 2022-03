UN-Dringlichkeitssitzung : Attacke auf Akw: Russland beschuldigt Ukraine und „ausländische Söldner“

Nach dem Beschuss durch russische Truppen sind Teile des größten Atomkraftwerks Europas in Brand geraten. Erhöhte Strahlung sei zunächst nicht gemessen worden.

Nach dem Beschuss durch russische Truppen und einem Brand in Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine hat die russische Armee am Freitag das Gelände des Akw besetzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland "Nuklear-Terrorismus" vor. Der Brand in der Anlage zeige, "wie gefährlich die Situation ist", sagte Bundeskan...

