Wirtschaftssanktionen : Atomdeal mit dem Iran: Trumps Meinung hat große Bedeutung

Öffentlich jedenfalls nicht. Die Alternative wäre, dass der Iran nicht mehr gebunden wäre und Urananreicherung im Rahmen des Atomwaffensperrvertrages ohne intensivere Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) betreiben könnte. „Will ich eine Welt, in der der Iran anreichert, mit nur geringer Aufsicht der Atomenergiebehörde, oder möchte ich eine Welt, in der sich der Iran bis 2040 an Extra-Regeln halten muss“, fragt etwa Aaron Stein vom Rafik-Hariri-Center für den Nahen Osten in Washington.