SPD-Landtagsabgeordnete : Aßmann wird neue Agrar-Staatssekretärin

Die SPD-Landtagsabgeordnete und Agrarökonomin Elisabeth Aßmann wird neue Staatssekretärin im Landwirtschafts- und Umweltministerium von Till Backhaus (SPD). Dies teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. Der jetzige Staatssekretär Jürgen Buchwald gehe zum Monatsende aus gesundheitlichen Gründen in den einstweiligen Ruhestand. Aßmann ist Vorsitzende des Landtags-Agrarausschusses.

Wer für die 32-Jährige in den Landtag n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.