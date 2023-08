Woodstock der Libertären Unter Nudisten, Waffenfans und Staatsfeinden: Festival der rechten Anarchisten in den USA Von David Signer | 31.08.2023, 10:00 Uhr Libertäre sind eine Art „rechtsliberale Anarchisten“, die sich gelegentlich auch Anarchokapitalisten nennen und vor allem in den USA verbreitet sind. Foto: Unsplash/Pawel Szvmanski up-down up-down

Amerikanische Libertäre wollen in New Hampshire einen eigenen Staat gründen. Jedes Jahr treffen sich dort Tausende am Porcupine Freedom Festival, um ihr Projekt voranzutreiben und ihr Verständnis von Freiheit zu zelebrieren.