Umfrage Zwei Drittel sehen in AfD Gefahr für Demokratie Von dpa | 30.06.2023, 13:51 Uhr

Die AfD erreicht in Umfragen Rekordwerte, aber viele Deutsche sehen in ihr eine Gefahr für die Demokratie. Eine Mehrheit lehnt eine Zusammenarbeit mit Weidel, Chrupalla & Co. ab.