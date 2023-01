Am Freitag, 27. Januar, wird in Deutschland den Opfern des Nationlsozialismus gedacht. Foto: dpa/APA/Alex Halada up-down up-down Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus Zum ersten Mal in der Geschichte: Bundestag gedenkt queerer Holocaust-Opfer Von dpa | 27.01.2023, 14:50 Uhr

Zum ersten Mal in der Geschichte der BRD standen beim Gedenken an die Opfer des Holocausts queere Menschen im Mittelpunkt. Mehrere Tausend wurden in Konzentrationslagern ermordet. Nun erzählten Überlebende im Bundestag ihre Geschichten.