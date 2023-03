Trump-Anklage in den USA erwartet Foto: Bryan Woolston/AP/dpa up-down up-down USA Zeitplan offen: Warten auf mögliche Anklage gegen Trump Von dpa | 22.03.2023, 05:51 Uhr

In New York stehen Metallzäune vor dem Gericht, Trump wütet im Netz und Republikaner schimpfen auf die Justiz: Grund ist eine mögliche Anklage gegen den Ex-Präsidenten. Doch bisher gilt: Still ruht der See.