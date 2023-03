Xi Jinping Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government/AP/dpa up-down up-down Moskau Xi Jinping lädt Putin trotz Haftbefehls nach China ein Von dpa | 21.03.2023, 12:01 Uhr

Chinas Staatschef hält sich zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Moskau auf. Wladimir Putin will Xi Jinping noch in diesem Jahr in Peking begrüßen. Und der Haftbefehl?