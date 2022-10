Wolfgang Kubicki ist sich sicher: Sexismus in der FDP gibt es nicht mehr. Foto: dpa/ Jonas Walzberg up-down up-down Zu Gast bei „Maischberger“ Kubicki zu Sexismusvorwürfen in der FDP: „Flirten ist immer noch denkbar, hoffe ich“ Von Lorena Dreusicke | 13.10.2022, 05:47 Uhr | Update vor 5 Min.

Seit die Liberalen in der Bundesregierung sind, wählt sie kaum noch einer. FDP-Vize Wolfgang Kubicki erklärt in der Polittalkshow „Maischberger“ die Rolle in der Koalition und nimmt Stellung zu Sexismusvorwürfen in seiner Partei - und gegen sich selbst.