Warten auf den Inhalt: Graue EPa-Kartons in der Lagerhalle des Verpflegungsamtes. Foto: Karolina Meyer-Schilf up-down up-down Wo das EPa entsteht Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt: Das Verpflegungsamt der Bundeswehr Von Karolina Meyer-Schilf | 27.06.2023, 14:00 Uhr

Im Verpflegungsamt der Bundeswehr in Oldenburg kümmern sich rund 250 Soldaten und zivile Mitarbeiter um das leibliche Wohl der Truppe: Sie testen Produkte, erstellen Essenspläne für die Truppenküchen und entscheiden, was in die Einpersonenpackung für den Einsatz kommt.