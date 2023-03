Stark-Watzinger in Taiwan Foto: ChiangYing-ying/AP up-down up-down Diplomatie Wissenschaftskooperation mit Taiwan vereinbart Von dpa | 21.03.2023, 06:06 Uhr

Beim ersten deutschen Ministerbesuch in Taiwan seit 26 Jahren geht es um Wissenschaft, Forschung und Bildung. In Zukunft sollen die Netzwerke in diesen Bereichen weiter ausgebaut werden.