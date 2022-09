Giorgia Meloni Foto: LaPresse/ZUMA/dpa up-down up-down Rechtsruck in Italien Wie gefährlich sind Meloni und Co. für Europa? Von dpa | 16.09.2022, 14:46 Uhr

Der Nationalistin Giorgia Meloni winkt in Italien ein großer Sieg bei den Parlamentswahlen. Mit ihrer extrem rechten Partei will sie Italien „wieder aufrichten“. An Brüssel schickte sie eine Warnung.